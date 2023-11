Mart Helme: Iisraeli toetamine on Eesti elulistes huvides

On äärmiselt halb, kui poliitikat, seda enam välis- ja julgeolekupoliitikat, hakkavad mõjutama emotsioonid. Viimastel on teatavasti kalduvus olla pigem ebaratsionaalsed kui ratsionaalsed. Paraku näeme praegu, kuidas just emotsioonid, mitte ratio mõjutavad inimeste suhtumist Lähis-Idas lahvatanud sõjategevusse. Ühel pool on need, kes toetavad ja õigustavad Iisraeli tegevust, teisel pool need, kes teevad sedasama palestiinlaste vaatevinklist.