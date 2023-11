See on summa, millest peaks piisama, et osta toitu, vajalikke ravimeid ja ilmakohaseid riideid-jalatseid, maksta kinni lapse huviharidus ja katta transpordi- ja sidekulud. See toimetulekupiir on ebaadekvaatne ja jätab hätta paljud vaesuse piirimail elavad pered.