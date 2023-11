Juhtunud on see, et Eesti 200 on valitsuserakond, kellel on 14 kohta riigikogus. Juhtunud on see, et Eesti 200 on valitsuses äärmiselt keerulisel ajal, kus tuleb teha väga raskeid otsuseid. Sekka mõni poliitskandaal ja 7% toetust ei tundugi enam nii katastoofiline. Minu jaoks on harjumatu, et poliitikas muudatusi nii valulikult võetakse. Eesti 200 on selgelt arenev erakond ja kui muutusi on mõistlik teha, siis neid tehakse ja elu läheb edasi.