Teate küll neid imalaid teismedraamasid, kus keset linateost on pisike komistuskivi, millele järgneb õppetund ja viimaks helge lõpp. Bulgaaria film „Dyad“ on teist sorti. Vaatajana meenutas see valusaid emotsioone, mida tundsin aastate eest, kui teismelisena nägin filmi „Lilja 4-ever“.

Nüüdne lugu keerleb ümber 16aastase Dida ja tema sõbranna Iva. Sisimas Dida kadestab Ivat, sest tollel on raha ja ema reaalselt kõrval. Dida vireleb ja tema ema ajab Ameerika Ühendriikides suurt õnne taga. Videokõnes räägib ta, et jättis tütre põrguauku (tema sõnastus) seetõttu, et viisat hankida oli väga raske. Kõiki neid võltssiiraid põhjendusi... Dida helesinine unistus on ka ise USAsse lennata. Õnnetuseks ei kattu unistused tihtilugu tegeliku eluga.