Mihhail Kõlvart: energiapuuduses riigil pole luksust põlevkivile lihtsalt käega lüüa

Riigikontrolli hinnang energeetikapoliitikale pole mingi üllatus. Tegemist oli pigem avaliku saladusega, kus erinevad valitsused on üksteise järel jaanalinnu kombel pead liiva alla peitnud ning probleemi ignoreerinud. Positiivse lootuskiirena võib siin välja tuua vaid Jüri Ratase teise valitsuse, kus otsustati, et vähemalt 1000 MW põlevkivi tootmisvõimsusi peab olema reservis. Viimased aastad on näidanud, et neid reserve on läinud vaja rohkem, kui keegi toona oskas ennustada.