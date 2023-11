M-valimiste puhul on ühe keskse probleemina esile toodud seda, et valimisrakendust on vaja jagada nutitelefoni rakenduste poe kaudu, mis kuulub ühele suurele ettevõttele, Apple’ile või Google’ile. See raskendab valimiste korraldaja kontrolli rakenduse üle ja võib valijaid halvimal juhul valede rakenduste juurde suunata.