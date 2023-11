ARVUSTUS | Koomiks „Tuleviku araablane“ näitab, et me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest

Veidi alla aasta tagasi käisin Strasbourgis prantsuse koomiksiautori Riad Sattoufi autobiograafilise sarja „Tuleviku araablane“ kuuenda – ja viimase – osa esitlusel. Kui Eestis on koomiksikultuur pea olematu ja värviliste piltidega jutukesi peetakse pigem laste meelelahutuseks, siis Prantsusmaal on lood teisiti. Koomikseid ilmub siin palju ja neid tehakse igale vanusegrupile, samuti naudivad tuntumad autorid „tavakirjanikega“ võrreldes samaväärset tunnustust. On harjutud, et koomikseid joonistatakse siin igasugustel teemadel, alates fantastilistest seikluslugudest poliitilise satiirini. „Koomiksi edu aluseks pole mitte ilusad pildid, vaid põnev lugu,“ ütles Sattouf esitlusel. „Seda õpetasid mulle vanemad tegijad. Nad käskisid mul joonistada „oma“ lugu!“