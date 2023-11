Tiit Maran: tarbija näitab juba oma ostukäitumisega, kuidas ta puurikanadesse suhtub

Teistesse eluvormidesse suhtumine on ajaloos teinud läbi suuri muutuseid. Ajaloo keerdkäike lihtsustades võib väita, et lääne mõttemaailma suurkujul Rene Descartes’il (1596 – 1650) on oluline roll selles, milline on tänaseks väljakujunenud suhtumine loomadesse. Ta oli arvamusel, et inimene erineb teistest eluvormidest selle poolest, et inimesel on „hing,“ aga loomad on jumala loodud mehaanilised aparaadid, kel puuduvad igasugused inimesele sarnased kognitiivsed võimed ja tunded.