JUHTKIRI | Linnahalli jäänukil on aeg minna

Vana arhitektuuri säilimise eest seisvat institutsiooni läheb muidugi vaja. Keegi peab ju ometi tagama, et näiteks lühikeses rahavõimu pimestuses ei hävitataks korvamatult kultuuripärandit. Sest see, mis ühele on 17. sajandi barokkarhitektuur, võib teisele olla häiriv uunikum efektiivsema kolemaja ehituse ees. Seepärast on igati õige, et iga lammutustaotlust kergel käel ei rahuldataks.