Kristjan Järvan: tuul on imeodav ja tõrjub fossiilid välja - aga unustatakse, et tuulepark toodab elektrit ainult siis, kui tuult on

Energeetika tipptegijate arvates peame tegema energiapoliitikas väga selge valiku - kas me tahame, et elekter oleks Eestis alati olemas või tahame võimalikult väikeseid CO2 heitmeid. Eelmisel aastal ei ehitatud Soomes ühtegi tuuleparki. Miks? Sest see lihtsalt ei tasu ennast ära - isegi olukorras, kus fossiilkütuste peal on konkurentide omahinnad CO2 kvoodi tõttu kaks korda kõrgemad.