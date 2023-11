Olgugi, kas tuleb streik või mitte, loodan, et tõstatatud teemad käivitavad pikaajalise haridussüsteemi reformi.

Hiljutised uudised Eestis on tõstatanud põletava teema – õpetajate palgad ja hariduse tulevik. Mured toovad esile küsimuse, kas rahastamine on ainus võti haridusprobleemide lahendamiseks või peitub vastus ka muudes tegurites? Ning kui meid ootab ees juba pikem streik, siis millised on tagajärjed?