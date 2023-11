Õpilane: kui ma saan nüüd riigieksamil halva hinde, süüdistan riiki, mitte õpetajat

Kui riik ütleb, et raha pole kuskilt võtta, siis mul on kohe üks lihtne lahendus pakkuda. Paljudes koolides vahetatakse tavalisi tahvleid ja projektoreid nutitahvlite vastu, tehnikat peab hiljem hooldama ja see on suur kulu. Minu meelest võiks selle raha panna hoopis õpetajate palkadesse, sest mis kasu on õpilastel sellest, et tahvlile saab kriidi asemel sõrmega kirjutada, kui klassi ees pole pädevat õpetajat või üldse õpetajat?