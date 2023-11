FOTOD | Avanes järjekordne Pärnu kunsti aastanäitus

Sellega seosnevalt kutsuti näitusetööde valikut ja kujundust teostama kunstnik-kujundaja Eveli Varik. „Näituse kujunduse teostus on keerukam, sest harrastajate ja profikunstnike teosed on tihti väga erinevad nii oma teemade käsitluselt kui formaadilt. Ometi hindan ma kujundajanse sellist näituse formaati kõrgelt, kuna see annab kunstimaastikul tegutsevale inimesele võimaluse ennast selles kontekstis positsioneerida. Näitus vastab küsimusele - kuhu ma kuulun? Kas ma olen juba piisavalt hea? Kuhu areneda? Millised teemad mind huvitavad?“