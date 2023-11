Mare Rossmann: mis te õpetajad veiderdate, tehke juba ükskord üks korralik streik ära

Kirjutan seda lugu kohe pärast seda, kui on teatavaks saanud värske uudis, et õpetajad ja lasteaia töötajad kavatsevad 10. novembril korraldada tunniajase hoiatusstreigi. Kuidas see kõik toimuma hakkab, selles osas oleme targemad reede õhtul. Samal päeval jätkuvad ka kõnelused riikliku lepitaja juures.