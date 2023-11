KULTUURIBIIT | Näitleja Karl Robert Saaremäe playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Karl Robert nii: „Olen tänase kultuuribiidi koostanud ühe tervikuna, kellel võimalus, võiks aega varuda ja kuulata ära kõik kümme lugu. Need ei ole mu lemmikud ega parimad, sest sellist asja ei ole võimalik sõnastada. Muusika on küll universaalne, ent paigutub alati erinevalt. Minu suhe muusikaga on nagu suhe armastuse või eluga - seda ei ole võimalik kokku võtta.

PS! Spotify playlistis on ka mõned Karl Roberti poolt juurde pandud lisalood.

Florence + The Machine - Free

Usun, et see pala oleks ka minu kehastatava tegelase, Christopher Dunni, playlistis. Arvatavasti kuulan seda lugu enne „Hääl minu sees“ etendusi. Lugu tuletab mulle meelde, et kõige kiuste on meil siiski piisavalt palju võimalusi end vabana tunda. Elu võib vahel meist stiihiana üle sõita, aga oluline on selle kõige juures siiski endaks jääda, tolm maha pühkida ja edasi sammuda… Elagu vabadus!

Mari Jürjens - Kuldse liilia saladus

Ma naudin väga Mari muusikat, see on nii õrn ja kerge ja õhuline, samas nii sügav, suur ja hoomamatu. „Omaenese ilus ja vaevas“ on täiuslik plaat ja ma soovitan seda kõigil kuulata. See on täis magusat eneseirooniat ja ilusat uhkust inimeseks sirgumisest. Me kõik oleme tulnud pika tee ja seda ei tasu alahinnata.

Minu väljavalitud lool on imeilusad sõnad ja ma soovitan kõigil nendega kaasa mõtelda.

RY X, Olafur Arnalds - Oceans

Väga oluline on oskus lahti lasta, ja vabaneda, mitte klammerduda ja kinni hoida. See lugu aitab kui jahutav, lahutav ja rahustav merelaine minul seda teha. On hea teada, et alati ei pea midagi tegema, vahel piisab sellest, kui saad lihtsalt hingata ja olla. Rahul ja rahus.

Miljardid - Vajun

Miljardid on üks mu lemmikansambleid. Suurepärane muusikaline kooslus: Marten Kuninga vaimustavad sõnad ja karge hääl, parajalt toetav ja julgustav rütmigrupp ning muidugi härra Raul Ojamaa - lihtsalt kuulake seda kitarrisoolot!

Zetod - Õs viä’