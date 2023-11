KULTUURIBIIT | Räpparite margiiela ja Leisi playlist

„Kõik toimub tänapäeval läbi interneti. Internet, eriti Instagram on tänapäeval nagu suur biitide turg, kus kõik võivad kõigini jõuda. Ka maailma suurnimed on ühe sõnumi kaugusel,“ kirjeldavad artistid. Leis ja margiiela esitlevad värsket albumit Tallinnas enne käesoleva aasta lõppu. Kuupäev on täpsustamisel. Leisi Instagram | TikTok. margiiela Instagram | TikTok

Leisi ja margiiela valitust muusikat saab kuulata ka siit.

Margiiela 5 lugu

Untiljapan - roundtripz

Untiljapan on üks mu lemmikuid underground artiste hetkel. Tal tuli just välja väga värske saundi ja omapärase produktsiooniga album „Safe Travels“ - „roundtripz“ on sealt minu kindel lemmik.

Nettspend - drankdrankdrank

Meenutab mulle räpparit duwap kaine aastast 2018, kes oli toona üks mõjukamaid artiste räpi underground’is ja üks minu lemmikuid. Naljakas, et läks nii kaua aega, et ta kõla jõuaks läbi teise artisti nii täpselt tagasi.

Lucki - mubu

Ma armun laulu automaatselt, kui seal on sämpeldatud Tony Montanat filmist „Scarface“. Vanad gangster- ja maffiafilmid on mu lemmikud.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab korraga kuulata kogu muusikavalikut)

Nina Simone - Strange Fruit

Kui ma ei kuula räppi, siis ma kuulan vana souli. See on mu lemmiklaul läbi aegade. Just Nina Simone’i esituses.

Jay-Z - Politics As Usual

Läbi aegade parim räppar. GOAT.

Leisi 5 lugu

Lunchbox - You Just Dont Get It

Lõi oma produtsendiga täiesti uue räpižanri nimega New Jazz. Lunchbox on selle eestvedaja.

Rich Amiri - Codeine Crazy

Kõige coolima tämbriga räppar, keda kunagi kuulnud olen. Glo lugudest isiklik lemmik.

Rx Papi, Gud - 12 Stout Street

Laul räägib muserdavatest teemadest - raskest lapsepõlvest, kehvast läbisaamisest emaga, narkosõltuvusest -, aga instrumentaal on samas nii kerge. Värskendav kui räpis käsitletakse ehtsaid teemasid.

Icytwat - #RIPGANGSTABOO FREESTYLE

Kõlab nagu GTA Vice City. Väga alahinnatud underground artist!

Young Thug - Yes You Can (Unreleased)

Selle loo juures on midagi tohutult nostalgilist. 2019. aasta lugu, aga kõlab värskena ka täna. #FreeYoungThug.