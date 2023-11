FOTOD | Kumus avati näitus kehadest. Nimiteos esindas Hollandit Veneetsia kunstibiennaalil

„Kui keha ütleb Jah+„ näitus toob kokku bonajo viimase kümne aasta eksperimentaalsed dokumentaalfilmid. Filmid käsitlevad intiimsuse ja kontakti otsimise teemat läbi väga laia spektri. Esindatud on näiteks ökofeministlik positsioon meid ümbritseva keskkonna suhtes, mida kunstnik lahkab oma varajases teoses „Matrix Botanica – Biosphere Above Nations“ (2013). Samamoodi erinevad põlvkondlikud aspektid, sh küsimus vananemisest ja üksildusest ning ühiskonnast n-ö välja kukkumisest, mis on vaatluse all teoses „Progress vs. Regress“ (2016), kus pea saja-aastased inimesed, kes on läbi elanud suured tööstuslikud, tehnoloogilised ja digitaalsed muutused, arutlevad, kuidas kaasaegsed leiutised on muutnud sotsiaalseid suhteid ning kuidas progressi müüt mõjutas ja mõjutab jätkuvalt suhtumist töösse, rahasse, aega ja ka inimsuhetesse.