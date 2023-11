FOTOD | Vaikelud, maastikumaalid ja linnavaated. Kadriorus avati näitus Olav Marani töödest

Kunstniku juubelinäitusel on väljas tema kuulsad vaikelud, maastikumaalid ja linnavaated, samuti arbstraktseid töid. Olav Marani sõnul on maalides tema soov anda edasi mingit tõde sellest objektiivsest reaalsusest, mille keskel elame. „Tähtis on, et töö mõjuks tõesena. Et seal on mingi asjade, maailma olemuses peituv tõde. Mina püüan ka nii, et struktuur annaks edasi intuitiivselt tunnetatud looduse ürgrütmi. Mulle on olnud oluline, et ma ei pakuks oma kunstiga valet,“ ütles Maran.