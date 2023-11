ARVUSTUS | Hilissuvise sumeduse puudutus

Ehtekunstnikud Ketli Tiitsar (snd 1972) ja Kristi Paap (snd 1973) on teinud ühisnäitusi meil ja mujal (nt Müncheni ehtenädalal). Mõlemad olid ka tunnustatud feministliku kunstirühmituse F.F.F.F. liikmed. Nende teoseid on peale muuseumide soetanud ehtekollektsionäärid, kelle tegevus on meie publikule täiesti tundmatu. 2017. aastal anti neile kaasaegse ehtekunsti praktikate järjepideva käsitlemise ja tähenduste avamise ning traditsioonilise ja uudse sidumise eest ehtes üheskoos kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia.