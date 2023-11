Miks on Tallinna barokkorkestrile vaja violooni?

Pika ajalooga Tallinna barokkorkester sai uue hingamise, kui orkestri ette asus selle aasta kevadel Eestis elav Briti vanamuusikaguru Andrew Lawrence-King. Tema karismaatiline isiksus on orkestrisse kaasa tõmmanud vanade instrumentide mängimise kogemusega interpreete. Orkester on märtsikuust alates andnud juba kaheksa kontserti ning järgmine kontsert toimub sel pühapäeval, 12. novembril Tallinnas mustpeade majas ja on seekord pealkirjaga „Itaalia ja Saksa muusika violone ja teiste ebatavaliselt madalate pillidega“. Need pillid on barokkfagott, mida mängib Peeter Sarapuu, bass-barokktromboon, mida mängib Tanel Juksaar. Samuti astub lavale bassilaulja Taniel Kirikal. Pilli, mida nimetatakse violooniks, mängib Peeter Klaas. Just violoon ongi selle loo peategelane.