Mõtestamine, kes on mingi nalja sihtmärk ja milline on ta sotsiaalne positsioon, on koomiku arsenalis väga läbi kaalutud. Nagu eile teada saime, siis poliitikutel tihtilugu mitte. Ettepanek streigi asemel automaksu promomisest võis Kallasele tunduda tolles hetkes kõigest naljakas remark, mida valitsuse pressikonverentsil välja pakkuda, aga tegelikult on see ju alandav.