Reformierakondlasest õpetaja: meile lubati enne valimisi suurt palgatõusu. Keda me peaks siis nüüd valima, kui lubadus täitmata?

Eile viibis haridusminister Pariisis, kus kohtus Olena Zelenskaga. Rõõmsa meeleolu saatel arutati Ukraina laste olukorda ning järgmise aasta abi ja tuge haridusreformide läbiviimisel. Arusaadav, et minister on hõivatud ning Eesti õpetajate ja õpilaste jaoks ei pruugi jääda aega nii tähtsate teemade taustal.

Valitsuse sõnavõtte meedias jälgides tekib paratamatult küsimus – kes vastutab? Kelle poole peaksid õpetajad oma palgamurega pöörduma, et midagi päriselt muutuks? Erakond Eesti 200, kuhu haridusminister kuulub, süüdistab rahaliste vahendite puudumises Reformierakonda, kes püüab eelarvet tasakaalus hoida. Peaminister Kaja Kallas soovitab haridusministeeriumil koolivõrku korrastada, mille arvelt vabaneks vahendeid õpetajate palgatõusuks. Samal ajal püüab haridusministeerium läbirääkimiste laua taha saada kohalike omavalitsuste esindajaid.

Tallinn on selgelt mõista andnud, et nemad õpetajate töötasu lepitusmenetluses ei osale ning leiab, et riik peab hariduse valdkonnas suurendama kohalike omavalitsuste toetusfondi. Ka kohalikke omavalitsusi võib mõista. Eesti koolides on ühe õpilase kohta keskmiselt 14 ruutmeetrit suletud netopinda. Samas Tartus on paljudes gümnaasiumides juba niigi pinda õpilaste kohta alla riigi keskmise. Kust täiendav kokkuhoid võtta?

Enne valimisi lubasid kõik erakonnad õpetajatele suurt palgatõusu. Millist erakonda peaks siis õpetaja valima, et valimislubadus täide läheks? Justkui ollakse koalitsioonis ja otsustele kirjutatakse ühiselt alla, aga siiski andis siseminister Lauri Läänemets eile mõista, et tema taandab sotsiaaldemokraadid peaministri õpetajate palga teemalisest väljaütlemisest. Ometigi jätkatakse koalitsioonis ja taas on keegi teine must lammas, kes peaks vastutust kandma.