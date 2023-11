Lapsevanem: riik on nagu jonniv 3-aastane - palgatõusust pole juttu ja Metsküla kooli küsimust ignoreeritakse

Olen viimasel ajal hakanud endale ette kujutama tumedamat stsenaariumit. Et tulevikus ei ole enam kvaliteetne haridus kõigile kättesaadav. Et selle eest tuleb hakata maksma. Nagu maksame huvihariduse eest. Ja mis jääb seetõttu paljudele helesiniseks unistuseks. Kuid ka siin on küsitavus – kas tasuline variant on alati parem? Ma ei ole selleski kindel.