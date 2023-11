Andres Kaarmann streigist: suurest lubamise patust pole priid ka erakonnad, kes on praegu riigikogu opositsioonis

Eesti on pisike riik, nii territooriumilt kui rahvaarvult. Haridustöötajate rahulolematus ning hoiatusstreik on kahetsusväärne kinnitus sellest, kui erinevat keelt me räägime ja kui erinevalt me asjadest üldse aru saame. Faktid, statistika ja numbrid on meelevaldselt segunenud hinnangute, tunnete ja emotsioonidega ning keegi ei saa enam täpselt aru, kus lõpeb üks ja algab teine. Eriti kriitiliseks on olukorra teinud poliitikud, kes valimistel ebarealistlikke lubadusi jagasid ning on nüüd omaenese võttest selili kukkunud.