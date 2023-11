Peeter Espak: Parempoolsed maksku inkassovõlad ära, enne kui kritiseerivad valitsust majandusteemadel

Teadupärast on laenamine ja krediidi kasutamine investeeringuna tulevase kasu saamiseks üks parempoolse mõtteviisi aluseid. Enda lõhkilaenamine jooksvate kulude katteks ilma tulevikule mõtlemata on aga kõikjal maailmas tõlgendatav vasakpoolsete erakondade pärispatuna. Kuidas peaks aga rahvas oma hinnanguid ja toetust tänasel päeval jagama ning välja mõõtma just kõikjal oma rahanduslikku ning majanduslikku kompetentsi suurima tugevuse nagu ka argumendina välja käivale Parempoolsete erakonnale? Kas sõnade või tegude kohaselt?