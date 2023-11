Reili Rand: lahendus ei saa olla see, et õpetajate palgatõus tuleb koolide sunniviisilisest sulgemisest

Õpetajatel oli igati õigus streikida ja püüda sel moel palgaläbirääkimiste kulgu survestada. Streigiõigus on inimeste üks põhiõigusi. Võrdluses paljude teiste riikidega toimub Eestis streike haruharva, samuti on siinsed ametiühingud kasutanud reeglina seda õigust mõistlikult, et mitte öelda tagasihoidlikult.