Eva Gutmann: palestiinlasi toetavatest miitingutest on saanud kiiresti antisemiitlikud laulupeod

USA politsei andmetel on antisemiitlus jõudnud Ühendriikides ajaloolisse haripunkti. Üllatavalt on juutide-vastase ideoloogia sigimispinnaks saanud siinsed ülikoolid. Ülikoolid on läbi aegade olnud riigid riigis. Nad on olnud ülejäänud ühiskonnast eraldiseisvad üksused, mille eesmärgiks on anda professoritele ja tudengitele võimalus aruteludeks, kirjutamiseks, uurimiseks ja õppimiseks. Seda kõike selleks, et jõuda lähemale uutele ideedele ja tõele.