MÄLUPANK | Marit Alas: muinaskuningas või punaarmeelane? Ühe koha nimi võib püsida läbi mitme tuhande aasta

Hiljuti toimus Narvas võimupööre, mille üheks põhjuseks teiste seas olid erimeelsused tänavate nimetamise asjus. Ühed tahtsid, et mõned tänavad kannaks teise maailmasõja ajal Narva jõe ületamisel hukkunud Punaarmee sõdurite nimesid. Teised olid sellele vankumatult vastu. See näitab, et kohanimed pole kaugeltki süütud.