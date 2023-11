PEAMINISTRIUURING | Urmas Reinsalu on ülekaalukalt populaarseim, Kaja Kallase toetus muudkui närbub

Peaminister Kaja Kallase kolmas ametiaeg on viinud tema toetusest üle poole, näitab Eesti Päevalehe tellimusel tehtud Turu-uuringute AS-i küsitlus. 26. oktoobrist 6. novembrini küsitleti 899 üle 18-aastast Eesti kodanikku. Kui aprillis pärast riigikogu valimisi toetas Kallast lausa 39% vastanuid, siis nüüd on tema toetus sulanud 17%-ni. Päris madalpunkt see ei ole, nimelt oli see näitaja kaks aastat tagasi novembris 16%. Tol ajal kogusid nii koroona-, energia-, kui ka julgeolekukriis veel hoogu ja meeleolu peaministri tuleviku kohta oli pessimistlik.