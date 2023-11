JUHTKIRI | Riik on erakordselt nigel reisikorraldaja

Reede õhtul said taas katsetada ellujäämiskursusi need, kes usaldasid end riigifirma kätte. Rongid olid inimesi sõna otseses mõttes puupüsti täis, koguni nii, et sõitjate sõnul oli isegi kitsas seista. Ning siis jäi sõit tee peal ees rikki läinud kaubarongi tõttu mitmeks tunniks pooleli.