Argo Luude: inimeste jõuga sortima sundimine toob meile neli eri värvi hunnikut

Jäätmekäitluses kisuvad vankrit kraavi ebaratsionaalsed poliitilised suunised, mis ei arvesta tegeliku eluga. Loomulikult on tark, et me kogume jäätmeid liigiti. Sorteerime eraldi klaasi, pakendi, bio- ja muud olmejäätmed. Inimesed on varunud endale mitu prügikasti, pesevad teinekord isegi pakendid puhtaks, et jäätmed oleksid taaskasutatavad.