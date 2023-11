Sündimas on teleajalugu! „Rakett 69“ lendab Luksemburgi taevasse

Luksemburgiga loodi kontakt Eesti teadusagentuuri kaudu, kui siinse agentuuri juhataja tutvustas saadet Euroopa teadusagentuuride kogule. „On olnud teisigi huvilisi, siit-sealt on ka vahel välja hõigatud, aga see pole klassikaline meelelahutus, nagu „Ma näen su häält“, kus saate tegemine makstakse reklaamirahast kinni,“ räägib Västrik. „Luksemburg on esimene, kes saatis delegatsiooni Eestisse võtteplatsile vaatama, kuidas töö käib, ja me presenteerisime neile, kuidas formaat töötab.“