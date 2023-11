Hanah Lahe: tunnen iga kord ahastust, kui prügi välja viies selgub, et naabritel on sorteerimisest ükskõik

2021. aasta näitel oli Eestis olmejäätmete teke elaniku kohta 395 kg. See teeb ühe kuu keskmiseks ümmarguselt 33 kg olmejäätmeid. Probleem ei ole numbris endas, vaid selles, et olmejäätmete teke on seotud vähese prügisorteerimisega. Olmejäätmed on igapäevase elamise käigus tekkivad jäätmed kodumajapidamises: tarbitud, määrdunud või katkised asjad või esemed, mida ei saa ringlusse võtta. Liigiti peab majapidamistes ju koguma pakendeid, paberit ja pappi, biojäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Kõigi nende jaoks on mõeldud oma konteiner ja nii selgubki, et olmejäätmeid on tegelikkuses päris vähe.