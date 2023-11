JUHTKIRI | „Peremees“ Tsahkna tuleb kapist välja

Pühapäeva õhtul kukkus kell ja nüüd teame, et Eesti 200 esimeheks kandideerivad välisminister Margus Tsahkna ja filmitegija Arko Okk. Tuleval pühapäeval selgub, kumb neist partei juhtohjad enda kätte haarab – kuigi raske on uskuda, et esimeheks ei saa Tsahkna.