Reformierakondlased valivad Kaja Kallase viimast korda parteijuhiks. Paljud loodavad, et ta lahkub peagi

„Juhatus, volikogu, üldkogu – need on olnud tema [Kaja Kallase] seljataga mõttega, et ta saaks ise väärikalt lahkuda. Et ta päriselt siia jääks, ei usu mitte keegi,“ selgitab üks Toompea reformierakondlane, kuidas oravad mõtlevad.