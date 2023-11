Manuela Pihlap: võimsam auto tuisustel teedel hätta ei jäta

Viimati on aga reformierakondlane ja riigikogu liige Pärtel-Peeter Pere suisa hakanud selgeks tegema, et autojuhid saastavad loodust, külvavad surma ja maksku parem korralikult kõige halva eest, mida nad planeedi ja inimkonna vastu korda saadavad (4.11, Delfi). Paistab, et süüdistamisega saaks kindlasti kaugemale minna, arvestades, et elamine üldse kipub olema keskkonnamõjuga.