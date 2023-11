ARVUSTUS | „Nõusoleku“ efekt. Pealtnäha imearmsad, kuid tegelikult musta südametunnistusega

Nina Raine′i tänapäevane näidend „Nõusolek“ pakub Taago Tubina lavastuses kohati esimeses reas istujatega segunedes võimalust tunda end ühena tegelaskujudest. Näidendit on nimetatud draamaks ja tragikomöödiaks, kuid olemuselt on see Agatha Christie ja John Priestley klassikalise skeemi järgi üles ehitatud kriminull. Tegevus toimub kinnises ruumis, kus väike seltskond pealtnäha imearmsaid ja veetlevaid sõpru osutub kui mitte kurjategijateks, siis vähemasti musta südametunnistusega inimesteks. Erilise teravuse annab olukorrale tõik, et peaaegu kogu kamp koosneb advokaatidest ja prokuröridest.