Dokfoto Keskuse juht pälvis Prantsusmaa riikliku kunstide ja kirjanduse ordeni

Ordeni vastu võtnud Kristel Laur: „Mul on suur au Juhan Kuusi Dokfoto Keskuse esindajana vastu võtta tunnustus just Prantsuse kultuuriministeeriumi poolt, kuna Prantsusmaa on fotograafia sünnimaa ja sellega on seotud nii palju autoreid, kes on fotograafia valdkonda oluliselt mõjutanud, ning kellest osade loomingut on meil õnnestunud ka meie keskuses näidata. Tänan kõiki fotograafe ja näituseasutusi, kes meid usaldavad ning oma fotolugusid meiega jagavad. Samuti tänan kõiki näitusekülastajaid ja partnereid, kes meie tööd väärtustavad ja toetavad. Dokfotos on elu! Merci!“