Toomas Alatalu: hämmastav, kuidas Iisraeli tapatalgud järgnevad alati mingile Moskva avantüürile

Juutide traagiline saatus Euroopas vahemikus 1933-1945 on üldteada. Pärast suure sõja lõppu leppis maailm kokku, et seda mälestatakse ja ikka selleks, et midagi taolist ei korduks. Juutide üleelatud kannatustest kujundati üleüldine kaasatundev suhtumine, ent vastavate otsuste tegemise ja suhtumise kujundamise aegu ei osanud keegi ette näha järgnenud arenguid. Eeskätt ei osatud ette aimata inimkonna plahvatuslikku jõudmist infoajastusse, kus mineviku ikkagi piiratuks ja kaugeks jäänud toimunu üle on hakanud domineerima igakülgne ning ehe info täna toimuvast.