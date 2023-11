Noorsots: Eestis võiks olla tulumaks kõigile 30%

Opositsioon räägib sellest, kuidas tuleb toetada kriisi ajal ettevõtteid, samas kui ühe koalitsioonierakonna võimalik järgmine esimees hakkas rääkima maksuküüru kaotamise otsuse tagasipööramisest. Selge on see, et kui esimene otsus ainult suurendaks niigi tohutut eelarvepuudujääki, siis teine aitaks seda vähendada.