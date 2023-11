Vadim Belobrovtsev: natuke veel ja Eesti haridussüsteem kukub kokku nagu kaardimajake

Minu tähelepanu tekitas see, et juba teist korda lühikese aja jooksul avaldatakse meedias Reformierakonna esindaja arvamuslugu, kus üritatakse halva mängu juures head nägu teha ja vastutust ebaõnnestunud poliitika eest teistele, eelkõige kohalikele omavalitsustele veeretada. Kui eelmise nädala alguses ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere, et õpetajate palka peaks tõstma Tallinna linn, siis nädala lõpus laiendas riigikogu saadik Maris Lauri (muide, endine haridusminister) ideed, kirjutades artikli „Pall õpetajatele raha leidmiseks on omavalitsuste käes“.