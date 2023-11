Tuleval esmaspäeval saab aasta täis. Terve see aasta on Turõgini ja Potapenko ning nende kaitsjate poolt käinud kohtuvõitlus prokuratuuri ja valitsusega - kas on vaja väljaandmiseks tingimata vahi all hoida? Kas on üldse põhjust neid välja anda? Kas väljaandmise otsus oli õiguslik?