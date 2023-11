Mulgimaa on kui riik riigis. Mulgi pudrust põdrakanepitee pärliteni

Kes veel ei tea, siis Mulgimaa on otsekui riik riigis. Mustakuueline silmahakkav maamärk Tikupoiss, kes Tallinna-Viljandi teeristis seisab, on esimene, kes külalisi Mulgimaa poole juhatab. Mulgimaa piirideni jõudes teavitavad sellest elutähtsast faktist uhked sildid ja rahvariietes mulkide puukujud, millest ei saa kuidagi mööda vaadata. Peatselt hakkavad igal sammul silme ees virvendama Mulgi mustrid, millest kõige kuulsam on punase-musta kombinatsioon mustal kuuel – selle veelgi tuntumaks saamisele on agaralt kaasa aidanud president Toomas Hendrik Ilves. Mulgimaa piiri ületanud, tekib lausa tunne, et kohe-kohe näeme valuutavahetuspunkti, kus saab eurosid kohalikuks Mulgi rahaks vahetada.