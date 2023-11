Lääne vaidlustesse Ukraina üle lisandub mure Balti riikide pärast

Samal päeval avaldas Financial Times, et läbi on kukkunud ka 60-dollarine hinnalagi, mille lääneriigid on Venemaa naftale kehtestanud. Keelust hoolimata on Venemaa käima pannud vahemeeste võrgustiku, mis võimaldab enamikku Vene naftat müüa turuhinnaga, mis praegu on umbes 80 dollarit barreli kohta. 40-dollarilise hinnaga seda ei müüda, tunnistasid G7 riikide ametnikud anonüümselt.