Alex Savolainen: veider, et 7 kuud valitsuses olnud haridusministril on vaja teada, kui palju oma valdkonnas kokku hoida

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on õpetajate palgatüli lahendamisel täielikult läbi kukkunud. 10. aprillil 2023 sõlmiti koalitsioonilepe ning aega oma vastutusvaldkonnas kokkuhoiukohti leida on olnud 7 kuud. Selle ajaga pole kärpeusku Kristina Kallas suutnud kulusid oluliselt koomale tõmmata. Haridusministri vaatepunktist on õpetajate palgatülis süüdi üksnes Reformierakond, rahandusminister ja peaminister.