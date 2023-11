MOESPIKKER | Mis on uudist käekotimoes?

„Käekotimood on läinud 1990-ndate lõppu ja 2000-ndate algusse. Üks asi on see, mis on moes, ja teine see, mis on sotsiaalmeedias. Paljuski dikteerib moodi sotsiaalmeedia ja nende säravad mõjuisikud. Samas peavad kliendid lugu ka väga praktilistest kottidest, mis mahutavad palju asju,“ räägib nahakunstnik Kadri Kruus praegusest käekotimoest.