„Iga kord, kui proovin saate ette valmistada, läheb täiesti perse.“ Mis on „Tussisööjate“ fenomen?

Kui ma ei teaks paremini, arvaksin, et stoiliselt neljandas reas passiv Mikael Meema tuli koos meiega Ari ülesseatud sõud nautima. „Pigem on lihtsalt see, et mina tulin varem kohale ja olen peamiselt selle üritusega tegelenud viimased kaks kuud. Nüüd, kui Ari kohal on, hakkab ta ise sahmima,“ selgitab Mikael. „Mina ütlen alati: sa ei taha mitut kokka samal ajal kööki. Ma olen leplik.“