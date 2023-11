ARVUSTUS | Sari, mille vägivallastseenid ajavad kõhus keerama. „Kalifaat“ on süngelt realistlik pilt islamiäärmuslusest

Põnevussari jõudis Rootsi riigitelevisioonis SVT-s eetrisse kolm aastat tagasi ja sai hoobilt populaarseks. Tegemist on ju Rootsi pärisprobleemide ja hirmudega, millest on avalikult ja roosade silmaklappideta hakatud rääkima alles viimastel aastatel. Jõuguvägivald, tulistamised, politsei linnatänavatel – kas me siis sellist heaoluühiskonda tahtsime?