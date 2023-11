KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Tanel Ingi playlist

„Koju“ võitis 2021. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel teise preemia ja on esimene Kadri Lepa näidend, mis lavale jõuab.

Tanel Ingi ütleb oma muusikavaliku (kuulata saab ka siit) kohta nii: „Muusika on üks vaaladest, mis paneb juba nooruses aluse maailmapildile. Mul on tundunud nii. Ja muusika on ka üks vaaladest, mis paneb lavastusele aluse.

Siin listis on neid lugusid, mis mind nooruses mõjutasid, samuti neid, mida kuulasin enne proovide algust, aga mis lavastusse ei läinud, sest õnneks on lavastuse „Koju“ muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois intelligentne inimene ja vaatamata mu soigumistele kirjutas ise, mis vaja. Ja hästi tegi.“

AVE LUNA - Tule lähme ära

Ilu, ättituud… Imetlen... Kutsuvad ära, sest on täiesti võimalik, et õnn on teisel pool…

Nick Cave & The Bad Seeds - Do You Love Me?

Nägin ta ära Haapsalus… Seisin ligidal. Selg väsis seismisest ära, suu oli lahti, lava ees hüpata ei tihanud… Tema ei väsinud ja hüppas laval.

Vennaskond - Hilisõhtune kauboi

Vennaskonna asjad kujundasid mu maailma keskkooli ajal, sh nende raamatud… Motikad ja nahk… See laul on saanud uued rõhud, sest on vahe, kas kuulad seda 18 või 46-aastasena.

Gunnar Graps - Pilved kuuvalgel

Üks lapsepõlve iidol… Nüüd kuulan pigem tema varasemat loomingut… Hääl ei jää alla Robert Plantile… Nukker meel, et ta maailm nii läks.

Ultima Thule - Aed

Nüüd, kui ma kevadel või sügisel oma aias lillede eest hoolitsen, siis see laul tuleb kohe seest… Vladislav Koržetsi suurepärane tekst... ja Thule.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Maustetytöt - Näkymätön Anna

Soome muusika on meeldinud juba ammu… Ja seal on olemas alati… Lihtsus. Ilu. Ausus… Nemad on minu viimane avastus.

Rod McKuen - Long, Long Time

No kuulad ja nina läheb tatiseks, kui mõtled miskite asjade peale… Mehed ei lobise.

Led Zeppelin - Babe I’m Gonna Leave You

Suht raske on midagi kirjutada – Led Zeppelin.

Black Sabbath - War Pigs