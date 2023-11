Mari-Vivian Ellam: keegi ei peaks avalikus ruumis paljaid tagumikke vaatama!

Tartu linnapea Urmas Klaas on pöördunud majandus- ja kommunikatsiooniministri poole palvega täpsustada seadust, mis keelab sugulise kire rahuldamiseks pakutavate teenuste reklaami. Nimelt on linnas sagenenud juhtumid, kus sõidukeid kasutatakse striptiisiklubi reklaamikandjatena ning see on muutunud osade tartlaste jaoks häirivaks. Kahtlemata on tähelepanuosutus asjakohane ja olukord vajab riigi kiiret sekkumist. Hämaraid alasid on minu arvates veelgi.